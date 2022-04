Rusia susţine că Ucraina a atact un terminal petrolier din Bryansk în această dimineaţă. Nu sunt victime

Incidentul a avut loc după ce apărarea antiaeriană a Moscovei a împiedicat o aeronavă ucraineană să intre în regiune, potrivit agenției de presă RIA. Bryansk se află la mai puțin de 160 de kilometri de granița cu Ucraina.

„Nu există victime”, a raportat RIA, citându-l pe guvernatorul Alexander Bogomaz. El a adăugat că o clădire logistică in cadrul terminalui a fost avariată.

La începutul acestei săptămâni, au izbucnit incendii la două depozite de petrol din orașul Bryansk, care servește drept bază logistică pentru războiul Moscovei din Ucraina.

Analistul militar Rob Lee a spus că incendiul a fost „probabil” un rezultat al sabotajului ucrainean, potrivit imaginilor.

#Russian media claims that this is what the situation in the village of Zhecha looks like now. pic.twitter.com/3XQy7DSQB5