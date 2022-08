Rusia susţine că Secretariatul ONU a blocat vizita unei delegaţii a AIEA la centrala nucleară Zaporojie

Centrala nucleară de la Zaporojie

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, , citată de agenţia oficială de presă TASS, a calificat miercuri drept ''iresponsabilă'' decizia Departamentului de Siguranţă şi Securitate al Secretariatului Naţiunilor Unite de a anula o vizită a misiunii AIEA la centrala nucleară Zaporojie, considerând că acest lucru a dat undă verde Kievului să înceapă bombardarea obiectivului.

„ONU în acest caz a jucat un rol negativ (...), chiar unul ciudat, ridicând mai multe întrebări”, a spus Zaharova. „Din păcate, nu este vorba doar de eşecul acestei inspecţii, ci această decizie a departamentului de securitate al Secretariatului ONU a declanşat un lanţ de evenimente distructive. Vizita în sine, inspecţia nu a avut loc. Atunci regimul de la Kiev a considerat o astfel de atitudine din partea organizaţiei mondiale ca fiind o undă verde absolută pentru acţiunile sale şi a început să bombardeze centrala nucleară Zaporojie”, a spus purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.

„Nu este vorba doar de acţiuni sau blocaje prost concepute, ci şi de acţiuni iresponsabile care au dus la astfel de consecinţe”, a mai declarat Zaharova.

Potrivit TASS, la 3 iunie, partea rusă şi conducerea secretariatului AIEA au convenit pe deplin asupra traseului şi programului misiunii internaţionale a AIEA la centrala nucleară Zaporojie, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, planificând personal să conducă misiunea, care includea, de asemenea, experţi importanţi din mai multe ţări. Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse a indicat că această vizită planificată a misiunii AIEA la centrala nucleară Zaporojie a fost anulată în ultimul moment de Secretariatului ONU.

Centrala nucleară din oraşul Energodar în regiunea Zaporojie a fost bombardată în mod repetat începând de la sfârşitul săptămânii trecute şi a suferit unele pagube, dar infrastructura critică este considerată a fi intactă. Rusia şi Ucraina s-au acuzat reciproc pentru atacuri.

În cea mai recentă declaraţie oficială cu privire la situaţia de la centrala nucleară Zaporojie, publicată la 6 august pe site-ul AIEA, directorul agenţiei, Rafael Mariano Grossi, confirmă planurile pentru o astfel de vizită, dar nu precizează din ce motiv aceasta nu a avut loc până acum.

''Pentru a contribui la prevenirea scăpării şi mai mult de sub control a situaţiei, prezenţa AIEA pentru a oferi sprijin tehnic pentru siguranţa şi securitatea nucleară este de o importanţă capitală. De la începutul acestui război tragic, AIEA - şi eu personal - am lucrat pentru a sprijini Ucraina în menţinerea în siguranţă a tuturor instalaţiilor sale nucleare. În ultimele patru luni, am fost pregătit să conduc o misiune a experţilor AIEA în materie de siguranţă, securitate şi protecţie la cea mai mare centrală nucleară a ţării, Zaporojie. Această misiune va juca un rol crucial în a ajuta la stabilizarea situaţiei privind siguranţa şi securitatea nucleară de acolo, aşa cum am făcut-o la centrala nucleară de la Cernobâl şi în alte locuri din Ucraina în ultimele luni, unde am livrat, de asemenea, echipamente de siguranţă şi securitate nucleară de care este nevoie urgentă. În acelaşi timp, inspectorii pentru măsuri de protecţie ai AIEA vor desfăşura activităţi esenţiale de verificare la centrală. Vom furniza, de asemenea, informaţii imparţiale şi independente cu privire la situaţia centralei. Faptul că această misiune vitală nu a avut loc încă nu se datorează AIEA. În ciuda eforturilor noastre hotărâte, nu a fost posibilă până acum. Nu voi renunţa. Voi continua să fac presiuni - din nou şi din nou - pentru ca această misiune a AIEA să aibă loc în sfârşit. Dar acest lucru va necesita cooperare, înţelegere şi facilitare atât din partea Ucrainei, cât şi a Rusiei. De asemenea, vom avea nevoie de sprijinul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi sunt foarte recunoscător pentru sprijinul ferm al secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Nu ne putem permite să mai pierdem timp'', spune şeful AIEA.

Consiliul de Securitate al ONU va discuta joi după-amiază la New York despre bombardamentele vizând centrala nucleară ucraineană din regiunea Zaporojie în estul ţării, la solicitarea Rusiei, aminteşte DPA.

