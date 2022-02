Rusia respinge acuzațiile potrivit cărora se află în spatele atacurilor cibernetice asupra Ucrainei

"Am luat notă de declarațiile pur anti-ruse ale consilierului adjunct pentru securitate națională Anne Neuberger, care a acuzat serviciile speciale ruse de atacuri cibernetice asupra agențiilor și băncilor ucrainene de apărare" - a scris Ambasada Rusiei în Statele Unite pe contul de Twitter.

Anne Neuberger, adjunctă a consilierului pentru securitate naţională din SUA, afirmase vineri că serviciile ruse de informaţii sunt răspunzătoare de recentele atacuri de tip DDoS (Distributed Denial of Service - blocare distribuită a serviciului) care au scos temporar din funcţiune mai multe site-uri de internet din Ucraina.

We have taken note of purely anti-Russian statements of Deputy National Security Advisor Anne Neuberger, who accused the Russian special services of cyberattacks on Ukrainian defense agencies and banks. pic.twitter.com/AVuyQ8swWl