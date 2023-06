Rusia refuză ajutorul oferit de ONU oamenilor din zonele afectate de inundații, după distrugerea barajului Nova Kahovka. Bilanțul victimelor a crescut

Distrugerea barajului controlat de Moscova, la 6 iunie, a dezlănțuit inundații în sudul Ucrainei și în părțile ocupate de Rusia din regiunea Herson, distrugând case și terenuri agricole și întrerupând aprovizionarea locuitorilor.

Bilanțul victimelor a crescut la 52 de morți, oficialii ruși declarând că 35 de persoane au murit în zonele controlate de Moscova, iar ministrul ucrainean de Interne a declarat că 17 persoane au murit și 31 sunt date dispărute. Peste 11.000 de persoane au fost evacuate de ambele părți.

ONU a îndemnat Rusia să acționeze în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului umanitar internațional.

"Ajutorul nu poate fi refuzat oamenilor care au nevoie de el", a declarat Denise Brown, coordonatorul umanitar al ONU pentru Ucraina, într-o declarație.

UN Humanitarian Coordinator in #Ukraine Denise Brown said that #Russia denied the organization access to the areas that were affected by the explosion at the #Kakhovka hydroelectric power station. pic.twitter.com/fRH880IXPZ