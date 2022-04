Rusia nu a invitat niciun lider străin la parada de „Ziua Victoriei”. Peskov: „Aceasta este sărbătoarea noastră”

„Nu am invitat niciun lider străin de Ziua Victoriei. Problema e că nu e o cifră rotundă. Aceasta este sărbătoarea noastră, este o sărbătoare sfântă pentru toată Rusia, pentru toţi ruşii”, a spus Peskov în conferinţa sa de presă zilnică.



El a adăugat că, deocamdată, nu se aşteaptă nici participarea preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko la acest eveniment.



O repetiţie a defilării militare în Piaţa Roşie de Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste a avut loc în noaptea de joi spre vineri, relatează EFE, care reaminteşte că în acest an ceremoniile dedicate evenimentului din 9 mai coincid cu „operaţiunea militară specială” din Ucraina.



Peste 10.000 de soldaţi au participat la această repetiţie desfăşurată pe pavajul din faţa Kremlinului, plus 131 de echipamente militare, ca parte a coloanelor motorizate.



Nu se ştie dacă la parada din Piaţa Roşie vor fi invitate să participe unităţi care luptă în prezent Ucraina, unde şi-au pierdut viaţa 1.351 de soldaţi ruşi, potrivit datelor oficiale. Conform bilanţului dat publicităţii de Kiev, aproape 20.000 de militari ruşi au murit în invazia din Ucraina, dar niciuna dintre aceste cifre nu poate fi verificată din surse independente.



Ceea ce se ştie este că la defilare vor participa rachete intercontinentale, tancuri, baterii antirachete, vehicule blindate, avioane şi elicoptere, conform EFE.



Preşedintele rus Vladimir Putin a promis săptămâna aceasta că toate obiectivele pe care şi le-a stabilit Moscova în campania din Ucraina vor fi cu siguranţă îndeplinite, deşi a recunoscut că autorităţile doresc să minimizeze victimele în rândurile armatei ruse.



Kremlinul a confirmat anterior că, spre deosebire de 2020, când pandemia de COVID-19 a forţat amânarea defilării de 9 mai, conflictul din Ucraina nu va împiedica sărbătorirea „Zilei Victoriei” anul acesta.



Încă o repetiţie nocturnă a paradei este prevăzută în Piaţa Roşie în 4 mai, în timp ce ultima repetiţie generală va avea loc pe 7 mai.



Putin a ameninţat miercuri cu un „atac fulgerător” în cazul unui amestec din exterior în situaţia în derulare în Ucraina de natură să ameninţe securitatea strategică a Rusiei.



Rusia, care şi-a făcut publice planurile de a cuceri nu doar Donbasul, ci şi întregul sud al Ucrainei, a protestat împotriva furnizării de arme occidentale către Kiev, mai notează EFE.

