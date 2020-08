Marcel, prietenul pisicilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Irina iubește pisicile încă din copilărie. De-a lungul anilor a salvat sute de feline de pe străzile orașului. Până nu demult o făcea singură. Acum are un asistent: pe Marcel, un superb exemplar de bichon.

”Mereu am avut pisici acasă, pisoi mici şi Marcel a crescut practic alături de ele. De aceea le ştie foarte bine mirosul şi le iubeşte. Irina își amintește cum a găsit bichonul prima pisicuță abandonată. Era în timpul plimbării de seară când Marcel a început să plângă și să o tragă spre o casă. Ne-am apropiat şi am văzut un pisoiaş stând acolo în zăpada topită. Era plin de noroi şi stătea nemişcat. Am spus, Marcel, nu-l putem lăsă aici aşa că l-am luat. A două zi am postat poze pe internet şi în ziua următoare i-am găsit un stăpân”, spune Irina Mituyukova, proprietara lui Marcel.

Irina și-a transformat locuința în adăpost pentru pisicile pe care le salvează și apoi le oferă spre adopție. În Rusia, câinii și pisicile sunt deseori țintă vânătorilor de ocazie chiar dacă recent a intrat în vigoare o lege care pedepsește aspru relele tratamente asupra animalelor.

Irina crede însă că soluția pentru diminuarea numărului de animale fără adăpost este responsabilizarea proprietarilor care trebuie să-și sterilizeze animalele de companie.

