Rusia intenţionează să-şi instaleze o bază navală pe coasta regiunii separatiste georgiene Abhazia de la Marea Neagră

Aslan Bjania, autoproclamatul preşedinte al regiunii secesioniste Abhazia, a cărei independenţă a fost recunoscută de Rusia în 2008, după conflictul armat din august acelaşi an cu Georgia, a declarat într-un interviu pentru Izvestia că a fost semnat un acord pentru instalarea unei baze navale permanente în regiunea Oceamcira.



"Am semnat un acord, iar în viitorul apropiat va exista o bază permanentă a Marinei ruse în districtul Oceamcira", a afirmat Bjania.



"Toate acestea sunt destinate creşterii nivelului capacităţii de apărare atât a Rusiei, cât şi a Abhaziei, şi acest tip de interacţiune va continua", a spus el. "Există, de asemenea, lucruri despre care nu pot vorbi", a adăugat Bjania.



Rusia nu a făcut niciun comentariu deocamdată.



Federația Rusă a recunoscut Abhazia şi o altă regiune separatistă georgiană, Osetia de Sud, ca state independente, după ce trupele ruse au respins o tentativă georgiană de recucerire a Osetiei de Sud, într-un război de 5 zile, ce s-a încheiat în 12 august 2008, notează Reuters.



Occidentul a acuzat Rusia de anexarea efectivă a Abhaziei şi Osetiei de Sud, iar în 2009, când s-a vorbit despre o bază rusă în Oceamcira, NATO şi-a exprimat îngrijorarea.



Trei dintre statele riverane Mării Negre sunt membre NATO - Turcia, Bulgaria şi România.



Majoritatea lumii recunoaşte Abhazia ca parte a Georgiei. În afară de Rusia, doar Venezuela, Nicaragua, Nauru şi Siria au recunoscut independenţa Abhaziei.



Vestea despre instalarea unei baze ruseşti la Oceamcira, unde Uniunea Sovietică a avut o bază navală, ar putea să indice faptul că Rusia caute căi alternative la baza navală din Sevastopol, extinzându-şi, în acelaşi timp, prezenţa militară de-a lungul coastei Mării Negre spre Turcia.



The Wall Street Journal a relatat că Rusia şi-a retras cea mai mare parte a Flotei sale din Marea Neagră de la baza sa principală din Crimeea, din cauza atacurilor ucrainene.



La întâlnirea de miercuri cu Bjania, Putin nu a pomenit despre vreo bază navală. Dar liderul Abhaziei a afirmat în interviul pentru Izvestia că doreşte să participe la "procesele de integrare iniţiate de partea rusă".

Mai mult, Bjania nu a exclus participarea Abhaziei, în perspectivă, "la un tratat de uniune împreună cu Belarus (şi Rusia)". În opinia sa, acest lucru ar "corespunde intereselor Abhaziei".

