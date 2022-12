Rusia: Incendiu uriaş izbucnit la un centru comercial din regiunea Moscova. Este suspectat un "act criminal"

"Pompierii combat un incendiu pe o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi în regiunea Moscovei", a anunţat pe Telegram ministrul rus pentru situaţii de urgenţă.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs