Rusia îl expulzează pe ambasadorul estonian şi denunţă ''rusofobia'' Tallinnului. Estonia a anunțat că își trimite ”toate obuzierele de 155 mm” în Ucraina

"Ambasadorul Republicii Estonia trebuie să părăsească Rusia la 7 februarie 2023", a transmis Ministerul rus al Afacerilor Externe într-un comunicat, precizând că a redus nivelul relaţiilor diplomatice la însărcinaţii cu afaceri.

MAE rus a adăugat că măsura este o reacţie la decizia Estoniei de a reduce numărul angajaţilor ambasadei ruse din Tallinn.

"În ultimii ani, conducerea Estoniei a distrus intenţionat întreaga gamă de relaţii cu Rusia. Rusofobia totală, cultivarea ostilităţii faţă de ţara noastră a fost ridicată de Tallinn la rangul de politică de stat", se mai menţionează în comunicat.

Expulzarea vine după altă decizie anunțată luni de Kaimo Kuusk, ambasadorul Letoniei în Ucraina: "Am decis să dăm Ucrainei toate obuzierele noastre de 155 mm. Vrem să creăm un precedent în acest fel, astfel încât alte țări să nu aibă scuze pentru care nu pot oferi Ucrainei armele necesare pentru a câștiga războiul".

Estonia to give Ukraine all its 155-mm howitzers in largest aid package so far.



“We want to create a precedent so that other countries will not have any excuses why they cannot provide Ukraine with the necessary weapons to win the war,” said Estonian Ambassador Kaimo Kuusk.