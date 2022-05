Rusificarea teritoriilor ocupate din Ucraina. Kremlinul folosește ecrane mobile pentru a difuza propaganda rusească în Mariupol

Ministerul rus al Situațiilor de Urgență a publicat videoclipuri în care arată vehiculele, numite „complexe de informații mobile”, pe ale căror ecrane sunt difuzate segmente de știri ale televiziunii de stat și emisiuni politice în care experții susțin invazia din Ucraina. Acestă acțiune grotescă are loc pe fundalul unui oraș ruinat, aflat în stare de catastrofă umanitară, unde electricitatea și apa curentă lipsesc.

russians display propaganda from a van. Three such "propaganda vehicles" are driving around Mariupol in an attempt to persuade people that their lives are being improved. Nevermind that a humanitarian catastrophe is unfolding

Source: advisor to Mariupol town mayor pic.twitter.com/jyOt6ugVcU