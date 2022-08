Rusia estimează că preţul de export al gazelor va fi mai mult decât dublu în 2022

Rusia estimează că preţul său mediu de export al gazelor va fi mai mult decât dublu anul acesta, la 730 dolari per 1.000 metri cubi, înainte de a scădea gradual până la finalul lui 2025, deoarece exporturile prin gazoducte sunt în declin, se arată în previziunile Ministerului Economiei consultate de Reuters.

Gaze, conducte

Fluxurile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, s-au situat la un nivel redus anul acesta, după ce o rută a fost închisă când Moscova a trimis trupe în Ucraina, în februarie, iar unele state europene nu au mai primit gaze ruseşti, după ce au refuzat să plătească pentru ele în ruble. De asemenea, sancţiunile au dus la o dispută privind echipamentul folosit pentru gazoductul Nord Stream 1. Ca rezultat al acestor evoluţii, preţul gazelor a crescut.



În previziunile Ministerului Economiei din Rusia se arată că exporturile prin gazoducte ale Gazprom vor scădea la 170,4 miliarde metri cubi (bcm) anul acesta, comparativ cu estimarea sa din mai, de 185 bcm, şi faţă de nivelul de 205,6 bcm exportate în 2021. Oficialii ruşi se aşteaptă ca declinul volumelor de gaze să continue şi dincolo de anul acesta, dar nu au dat nicio explicaţie.



Ca rezultat al reducerii livrărilor, preţul mediu al gazelor furnizate de Gazprom este estimat la 730 dolari per 1.000 metri cubi în 2022, mai mult decât dublu faţă de nivelul de 304,6 dolari per 1.000 metri cubi în 2021, reprezentând o creştere de 40% comparativ cu precedenta estimare, de 523,3 dolari per 1.000 metri cubi,.



Rusia a început în mod gradual să-şi majoreze producţia de ţiţei, după ce sancţiunile au dus la scăderi ale producţiei, cumpărătorii din Asia majorând achiziţiile. Astfel, Moscova a majorat previziunile privind producţia şi exporturile până la finalul lui 2025, se arată în document.



Şi Gazprom a anunţat că şi-a majorat livrările de gaze spre China, dar nu a furnizat detalii, iar Europa rămâne de departe o piaţă mai importantă pentru gazul rusesc.



Volumele mai ridicate de export de petrol, cuplate cu majorarea preţurilor gazelor, vor ajuta Rusia să obţină 337,5 miliarde de dolari din exporturile de energie anul acesta şi, respectiv, 255,8 miliarde de dolari anul viitor.



Oficialii Ministerului Economiei din Rusia nu au răspuns solicitărilor de a comenta datele.



Anul trecut, Rusia a obţinut 244,2 miliarde de dolari din exporturile de energie, conform autorităţilor ruse.

ŞTIRILE ZILEI