Rusia devine cel mai mare furnizor de petrol al Chinei

Sancţiunile occidentale impuse Rusiei în urma invadării Ucrainei au determinat mulţi importatori de petrol să taie legăturile comerciale cu Moscova, astfel încât preţurile spot pentru ţiţeiul rusesc au scăzut semnificativ.



În februarie, în urma întâlnirii dintre oficialii ruşi şi chinezi, cele două ţări au anunţat că prietenia lor "nu are limite".



Încurajaţi de preţurile mai scăzute, firmele din China au majorat semnificativ achiziţiile de petrol rusesc anul acesta. Datele oficiale arată că importurile de petrol rusesc au urcat luna trecută cu 55%, atingând un nivel record.



Importurile, care includ livrările prin conducta Siberia de Est - Oceanul Pacific (ESPO) şi livrările pe mare, au totalizat în mai aproape 8,42 milioane de tone, conform datelor Autorităţii Vamale Chineze.



Arabia Saudită, care era cel mai mare furnizor de petrol al Chinei, este acum pe locul doi, cu 7,82 milioane de tone.



Potrivit unui studiu realizat de Centre for Research on Energy şi Clean Air (CREA), Rusia a câştigat aproape 100 miliarde de dolari în venituri de pe urma exporturilor de combustibili fosili în primele 100 de zile ale invadării Ucrainei, în pofida declinului exporturilor în mai. Aproximativ 61% din aceste importuri au ajuns în UE, reprezentând aproximativ 59 miliarde de dolari.



Per ansamblu, exporturile Rusiei de petrol şi gaze sunt în scădere, iar veniturile de pe urma vânzării de energie au scăzut de la nivelul de vârf de aproape un miliard de dolari în martie.



De asemenea, datele publicate luni arată că Beijingul a importat luna trecută 260.000 tone de ţiţei iranian, a treia livrare de petrol din Iran din decembrie.



China a continuat să cumpere petrol din Iran, în pofida sancţiunilor SUA impuse Teheranului.

sursa agerpres

