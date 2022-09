Rusia declară că nicio viză americană nu a fost încă acordată pentru vizita lui Lavrov la ONU. Ambasadorul rus la Naţiunile Unite atrage atenția că această situaţie este "alarmantă"

Rusia a cerut SUA 56 de vize pentru a permite ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, şi delegaţiei sale să se deplaseze la New York pentru a participa la reuniunea anuală a Adunării Generale la ONU în această lună, dar până în prezent nu a primit niciun răspuns, potrivit Reuters.

Ambasadorul Rusiei la ONU Vasili Nebenzia / FOTO: Shutterstock

Într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ambasadorul rus la Naţiunile Unite, Vasili Nebenzia, a declarat că această situaţie este "alarmantă", căci în cursul ultimelor luni Washingtonul a "refuzat constant să acorde vize de intrare" unui număr de delegaţi ruşi pentru alte evenimente de la ONU.



SUA îşi iau în serios obligaţiile în calitate de gazdă a ONU, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, adăugând că dosarele pentru vize sunt confidenţiale în virtutea legii americane şi că nu pot fi comentate cazuri individuale.



În virtutea "acordului privind sediul" ONU din 1947, SUA sunt obligate în general să autorizeze accesul diplomaţilor străini la Naţiunile Unite. Dar Washingtonul afirmă că poate refuza eliberarea de vize din motive de "securitate, terorism şi politică externă".



"Procesăm sute de vize în fiecare an pentru delegaţii Federaţiei Ruse la evenimentele de la ONU", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, adăugând că ar trebui ca solicitările să fie depuse cât mai curând posibil, pentru a asigura procesarea la timp.



"În special este important de ştiut că acţiunile nejustificate ale Rusiei împotriva ambasadei noastre la Moscova, inclusiv concedierea forţată a personalului local şi a cetăţenilor din ţări terţe ne-au limitat sever personalul şi capacitatea de a procesa vize", a explicat acelaşi purtător de cuvânt.



Nebenzia afirmase că cererile respective fuseseră depuse la Ambasada SUA din Moscova.



SUA interzic de mai mult timp diplomaţilor ruşi la ONU şi delegaţiilor ruseşti în vizită să se deplaseze mai mult de 40 de kilometri de New York fără acordul prealabil al Washingtonului.



În februarie, Washingtonul a impus sancţiuni împotriva lui Lavrov, acuzându-l că este "direct responsabil de noua invazie neprovocată şi ilegală a Rusiei în Ucraina". Sancţiunile îngheaţă toate averile pe care Lavrov ar putea să le aibă în SUA şi interzic în general americanilor să aibă de a face cu el.



Cele 56 de vize cerute de Moscova cuprind o echipă de diplomaţi care ar urma să vină în SUA pentru a pregăti sosirea lui Lavrov şi a delegaţiei sale pentru reuniunea la nivel înalt a Adunării Generale a ONU la New York, preconizată să înceapă la 20 septembrie.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI