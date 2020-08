Rusia confirmă oficial că are pregătite forţe gata să intervină în Belarus dacă situaţia va scăpa de sub control. Declaraţia aparţine chiar liderului de la Kremlin, care a avertizat că poate trimite trupe în statul vecin, aşa cum a făcut în urmă cu șase ani când a anexat peninsula Crimeea. Cu amănunte, corespondentul TVR la Moscova, Liviu Iurea.

Într-un interviu acordat postului public de televiziune, Vladimir Putin a precizat că Moscova are anumite obligații față de Minsk în virtutea unor acorduri bilaterale și multilaterale, respectiv Uniunea Rusia - Belarus și Organizația Tratatului pentru Securitate Colectivă. Liderul de la Kremlin a recunoscut că are deja pregătite forțe pentru o eventuală intervenție în Belarus.

Vladimir Putin: Alexandr Grigorievici (Lukaşenko) m-a rugat să îi pregătesc anumite forţe de poliţie de rezervă. Deja am făcut acest lucru. Dar am convenit că nu vom folosi aceste forţe decât în cazul în care situaţia va ieşi de sub control.

Putin a mai acuzat statele occidentale că încearcă să influențeze evoluțiile din Belarus și a subliniat că Rusia are o atitudine cu mult mai moderată decât europenii sau americanii.

În ciuda așteptărilor din partea opiniei publice, șeful statului rus nu a făcut nicio referire la cazul otrăvirii lui Alexei Navalnyi

S-a autosesizat însă procuratura rusă care a demarat o anchetă privind circumstanțele în care opozantului Kremlinului i s-a făcut rău în avion.

