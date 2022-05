Rusia are probleme semnificative în privința resurselor de război, arată raportul Ministerului Apărării din Marea Britanie

În ciuda faptului că trupele rusești au încercuit portul strategic Mariupol timp de 10 săptămâni, rezistența soldaților ucraineni de la Azovstal a reușit să amâne obținerea controlului total asupra unui oraș extrem de important care deschide un culoar între Crimeea (anexată forțat în 2014) și regiunile separatiste din Donbas.

Rezistența luptătorilor ucraineni care acum se predau a întârziat mult atingerea obiectivului pentru armata rusă, i-a produs pierderi uriașe și a creat frustrare în rândul militarilor ruși.

Raportul subliniază că în tentativa de a învinge rezistența ucrainenilor, Rusia a apelat constant la forțe auxiliare, inclusiv la trupele cecene conduse de Ramazan Kadîrov, dar și trupe de voluntari și trupe ale Gărzii Naționale. În aceste condiții coordonarea operațiunilor militare a fost mai dificilă și a afectat campania Rusiei.

