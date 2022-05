Rusia anunță că a început evacuarea militarilor ucraineni grav răniți de la Azovstal. Imagini cu soldați scoși pe targă din ambulanță. Regimentul Azov: "Apărătorii din Mariupol au îndeplinit ordinul"

"Pe 16 mai, ca rezultat al negocierilor cu reprezentanții forțelor ucrainene blocate pe teritoriul uzinei metalurgice Azovstal din Mariupol, s-a ajuns la un acord pentru preluarea răniților", a anunțat Ministerul rus al Apărării, potrivit RIA Novosti.

Rețeaua RT a difuzat un material video în care se văd 10-12 autobuze care părăsesc uzina. Autobuzele par să aibă întrebuințări diferite - unele sunt sanitare, fiind marcate cu crucea roșie, altele strict pentru transport.

Photos via Reuters of Ukrainian combatants being taken out of Azovstal in Mariupol in buses this evening, presumably to the Russian-controlled territory. https://t.co/wtjiTadrl7 pic.twitter.com/WxK35OLSME

Presa locală din auto-proclamata republică Donețk a transmis imagini în care apare un soldat rănit, pe o targă, care ajunge la un spital din regiune, luni seara târziu. Soldatul nu vorbea și nu a existat nicio modalitate de a-i confirma identitatea, precizează CNN.

"În acest moment, un regim de încetare a focului a fost instituit în zona întreprinderii și a fost deschis un coridor umanitar, prin care militari ucraineni răniți sunt transportați la o unitate medicală din Novoazovsk, Republica Donețk, pentru a le da asistența necesară", a precizat Ministerul rus al Apărării.

Novoazovsk se află la aproximativ 40 de kilometri de Mariupol.

Într-un scurt comunicat transmis luni seara târziu, Regimentul Azov a anunțat că "pentru a salva vieți, întreaga garnizoană din Mariupol implementează decizia agreată a Comandamentului Suprem al Armatei și speră că va avea sprijinul poporului ucrainean".

"Apărătorii din Mariupol au îndeplinit ordinul, în ciuda tuturor dificultăților, și au distras forțele copleșitoare ale inamicului timp de 82 de zile", se mai arăta în documentul care nu a oferit niciun alt detaliu.

Nu este o capitulare, după cum a fost prezentată acțiunea de către mass-media ruse. A fost un schimb de soldați ucraineni foarte grav răniți pentru prizonieri de război ruși, a precizat Denys Prokopenko, comandant al Regimentului Azov.

