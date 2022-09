Rusia, acuzată de UE: Scurgerile de gaz la conductele Nord Stream, un act de „sabotaj”. Scenariul ecologic dezastruos luat în calcul de cercetători

Sabotajul este cea mai probabilă cauză a scurgerilor înregistrate la două conducte de gaze din Marea Baltică, care transportă gaz rusesc între Rusia și Europa, au declarat marți liderii europeni, după ce seismologii au raportat explozii în jurul conductelor Nord Stream, operate de concernul rus Gazprom.

Șefa UE, Ursula Von der Leyen, a declarat că „sabotajul” a provocat scurgerile. Ea a amenințat cu „cel mai puternic răspuns posibil” la orice întrerupere deliberată a infrastructurii energetice europene.

Și șeful NATO, Jens Stoltenberg, merge pe scenariul sabotajului.

Fotografiile realizate de armata daneză au arătat suprafețe mari de bule la suprafața apei, provenite din cele trei scurgeri din zonele economice ale Suediei și Danemarcei de la nord de Poloniei, cu un diametru de la 200 la 1.000 de metri.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen le-a descris drept „acte deliberate”, spunând: „Nu vorbim despre un accident”.

Afirmațiile oficialului danez au fost întărite de cele ale omolugului său polonez Mateusz Morawiecki, care la rândul său a spus că scurgerile de informații au fost un act de sabotaj care „marchează probabil următorul pas de escaladare a situației din Ucraina”.

Iar prim-ministrul în exercițiu al Suediei, Magdalena Andersson, a declarat că „au avut loc detonări”, deși ministrul suedez de Externe Ann Linde a spus că nu va „specula cu privire la motive sau actori”.

Statele Unite documentează relatări conform cărora scurgerile ar fi fost „rezultatul unui atac sau al unui fel de sabotaj”, a declarat secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, a precizat că Washingtonul „sprijină eforturile de investigare și ne vom continua munca pentru a proteja securitatea energetică a Europei”.

Copenhaga se așteaptă ca scurgerile conductelor, care sunt pline de gaz, dar nu sunt operaționale, să dureze „cel puțin o săptămână” – până când metanul degajat se va epuiza.

La fel ca Danemarca, guvernul suedez a declarat că nu consideră acest lucru drept un act de agresiune la adresa sa, în condițiile în care evenimentele au avut loc în afara apelor sale teritoriale, în zonele economice exclusive.

Două „eliberări masive de energie” au fost înregistrate de Rețeaua Națională Seismică Suedeză cu puțin timp înainte de scurgerile de gaze în apropierea locațiilor lor de pe coasta insulei daneze Bornholm, a declarat pentru AFP seismologul Peter Schmidt de la Universitatea.

„Cu o eliberarea de energie atât de mare, ar putea avea loc o explozie”, a adăugat el.

Rusia a declarat mai devreme că este „extrem de îngrijorată” de scurgeri.

