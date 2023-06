Rusia a predat Ungariei 11 prizonieri de război

"A fost un gest al Bisericii ortodoxe ruse către Ungaria. Aceste persoane au fost eliberate datorită ei", a declarat Semjen pentru postul de televiziune privat ATV, fără a oferi alte detalii.

Confirmarea oficială vine după ce presa locală ungară a informat vineri despre predarea acestor soldaţi datorită medierii Bisericii ortodoxe.

Un comunicat al Bisericii ortodoxe ruse menţionează că prizonierii au fost predaţi Ordinului suveran de Malta, cu ştiinţa şi "binecuvântarea" patriarhului Kirill, la solicitarea Ungariei.

#Russian Orthodox Church has transferred 11 #Ukrainian prisoners of war to #Hungary - without the knowledge of Ukraine. Zsolt Semjén deputy PM: this a gesture of the Russian Orthodox Church towards Hungary https://t.co/yfFjIhiZNc https://t.co/QvfWEN3qGq