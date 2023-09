Atacul rusesc cu drone, care a durat 3 ore și jumătate luni dimineața, asupra portului Izmail de pe Dunăre din regiunea ucraineană Odesa, a provocat pagube importante la nivelul infrastructurii. Resturile de drone au incendiat mai multe clădiri, a declarat guvernatorul regiunii.

Aproximativ 17 drone au fost doborâte, dar unele și-au atins țintele, a declarat guvernatorul Oleh Kiper pe aplicația de mesagerie Telegram. El a adăugat că, potrivit rapoartelor preliminare, nu s-au înregistrat victime sau răniți.

În mai multe așezări din zona portului Izmail, au fost avariate depozite și clădiri de producție, precum și mașini și echipamente agricole, a precizat Kiper.

Overnight, Russian troops launched a repealed drone attack on the #Izmail district of #Odesa Region, the Regional Military Administration reports.



According to the Southern Command, drones attacked civilian infrastructure. 17 UAVs were shot down by air defence, but there were… pic.twitter.com/rkB9UmK1mz