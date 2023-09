Rusia a lansat un atac cu drone asupra oraşului Liov, din vestul Ucrainei. Primarul a anunțat că un incendiu a izbucnit într-un depozit industrial

Atât primarul oraşului, Andrii Sadovii, cât şi guvernatorul regiunii, Maxim Kozitski, au îndemnat oamenii să rămână în adăposturi, deoarece se aşteptau mai multe atacuri.



Mai multe valuri de drone s-au auzit începând cu ora 01:30 GMT, informează AFP."Apărarea antiaeriană funcţionează în regiunea noastră", iar alte drone "zboară în direcţia noastră", a scris primarul Sadovii pe Telegram.

Explosions heard in Lviv Oblast



Shortly before 5 a.m. local time, Ukrainian officials reported that explosions were heard in Lviv Oblast.



At around 5:20 a.m., officials reported threats of a second attack wave and urged residents to take shelter.