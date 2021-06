Rusia a început exerciții militare în Crimeea, în timp ce un distrugător american urmează să intre în Marea Neagră

Distrugătorul Laboon (DDG 58) din clasa Arleigh Burke a început traversarea Mării Mediterane pentru a ajunge în Marea Neagră, pentru operaţiuni de asigurare a securităţii pe mare, a comunicat Flota a 6-a SUA într-o postare pe contul de Twitter.



US Navy operează în mod obişnuit cu aliaţii din NATO şi cu ţările partenere în Marea Neagră, se mai subliniază în text.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ