Rusia a desemnat The Moscow Times "agent străin". Ministerul Justiţiei de la Moscova acuză publicația că ar contribui la o imagine negativă a țării

Încadrarea ca "agent străin" presupune ca mass-media şi jurnaliştii declaraţi ca atare să menţioneze acest statut pe site-urile şi produsele lor media. Totodată, ei vor trebui să prezinte mult mai des rapoarte mult mai stricte privind finanţarea şi activităţile financiare.



Într-o declaraţie preluată de presa rusă, Ministerul Justiţiei a acuzat The Moscow Times că distribuie informaţii inexacte cu privire la deciziile luate de autorităţi, contribuind astfel la ceea ce ministerul a numit o imagine negativă a Rusiei.



The Moscow Times a scris pe site-ul său că legislaţia privind "agenţii străini" a fost folosită "în mod disproporţionat pentru a viza jurnaliştii, activiştii şi organizaţiile neguvernamentale independente în ultimii ani".



"Registrul cu agenţii străini ai ministerului (justiţiei) listează site-urile web ale ediţiilor în limbile engleză şi rusă ale The Moscow Times, precum şi paginile sale de social media, între care LinkedIn, YouTube, Instagram şi Telegram 'ca făcând obiectul restricţiilor'", a scris The Moscow Times.



Site-ul publicaţiei a fost deja blocat pe teritoriul Rusiei de autoritatea rusă de reglementare a comunicaţiilor şi mass-media Roskomnadzor.

