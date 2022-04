Rusia a anunţat că a testat o nouă rachetă balistică intercontinentală

Putin a apărut la posturile de televiziune în timp ce era informat de către armată că racheta a fost lansată cu succes de la Plesetsk și a lovit ținte în peninsula Kamceatka, în estul îndepărtat.

El a mai spus că „această armă cu adevărat unică" va întări potențialul de luptă al Armatei, „va asigura în mod fiabil securitatea Rusiei împotriva amenințărilor externe și va da de gândit celor care, în isteria unei retorici frenetice, încearcă să ne amenințe țara”.

Russia says it has successfully tested the Sarmat intercontinental ballistic missile



