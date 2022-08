Rusia: Jurnalista anti-război Marina Ovsyannikova a fost arestată. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal, după ce a afișat un banner pe care scria "Putin e asasin, iar soldații lui sunt fasciști"

Împotriva jurnalistei a fost deschis un dosar penal sub acuzația de răspândire a informațiilor false despre forțele armate ruse, a anunțat avocatul ei pe rețelele de socializare.

Anchetatorii urmează să decidă dacă Marina Ovsiannikova, mamă a doi copii minori, va fi plasată în arest preventiv sau va rămâne în libertate în aşteptarea procesului.

După invazia rusă în Ucraina lansată în 24 februarie, în Rusia a fost adoptată o lege care pedepsește declarațiile împotriva armatei, iar dosarul penal deschis împotriva jurnalistei s-a făcut în baza acestei legi, potrivit avocatului Dmitry Zakhvatov. Potrivit Associated Press, dacă va fi găsită vinovată, Ovsyannikova riscă până la 15 ani de închisoare.

Zakhvatov a declarat pentru site-ul independent de știri Meduza că dosarul are probabil legătură cu protestul de luna trecută, când jurnalista a afișat un banner pe care scria: “Putin e asasin, iar soldații lui sunt fasciști". De altfel, ea a fost atunci și reținută.

Marina Ovsyannikova has been detained in Moscow two days after picketing with a sign saying "Putin is a killer. His soldiers are fascists." There is also a case against her for "discrediting troops" for her Facebook posts. She famously picketed during a state TV broadcast. pic.twitter.com/azEMSbpXS0