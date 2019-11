Rugby: Noua Zeelandă a cerut unui număr de 26 antrenori naţionali să candideze la postul de selecţioner

Antrenorul Steve Hansen a părăsit All Blacks după locul 3 înregistrat la Cupa Mondială din Japonia / FOTO: sports.yahoo.com

''Ne-am gândit să trecem în revistă ansamblul de antrenori care ar avea competenţele necesare pentru a face această muncă. O muncă de specialist. Dacă sunteţi atenţi, în timpul Cupei Mondiale mulţi dintre cei mai buni antrenori veneau din Noua Zeelandă'', a declarat preşedintele NZ Rugby, Brent Impey.

Alegerea noului selecţioner urmează să fie concretizată până la finalul anului de către o comisie specială, în care figurează şi Graham Henry, care a condus All Blacks la victoria din 2011. Pe lista favoriţilor figurează Jamie Joseph, care a propulsat Japonia în premieră în sferturile CM 2019, dar acesta nu a dat indicii dacă este interesat să conducă All Blacks sau să rămână în Japonia. Secundul lui Jamie Joseph, Tony Brown, a anunţat că va rămâne fidel colaboratorului său, respingând ofertele lui Ian Foster, secundul lui Hansen la All Blacks, sau a lui Scott Robertson, antrenorul lui Crusaders.

''Am luat decizia să rămân cu Jamie. Dacă va candida pentru All Blacks, plec cu el. Dacă rămâne cu Japonia, plec cu el. Amândoi vrem să antrenăm All Blacks, dar amândoi vrem s-o facem în momentul potrivit. Sper că momentul bun este acum, dar poate că va fi peste patru ani'', a declarat Brown. David Rennie, care conduce echipa Warriors Glasgow (Pro 14), a anunţat săptămâna trecută şi-a depus candidatura, în timp ce situaţia lui Warren Gatland, ex-selecţionerul Ţării Galilor, este neclară, din cauza contractului său cu Leii Britanici şi Irlandezi până în 2021.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI