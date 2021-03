Rugby Europe Championship: Portugalia-România, în direct la TVR 1, sâmbătă, de la ora 15.00

Stejarii - Naționala de rugby a României

Stejarii vor să îşi ia revanşa în faţa Portugaliei chiar la Lisabona, pentru înfrângerea suferită anul trecut în faţa lusitanilor.

Este cea de-a 26-a întâlnire dintre cele două echipe, 21 de victorii revenind până acum Stejarilor și 4 - lusitanilor. În această competiție, Rugby Europe Championship (fosta denumire, Cupa Europeană a Națiunilor) cele două echipe s-au întâlnit de 18 ori, 14 victorii revenind Stejarilor și patru - portughezilor.

"Le datorăm un meci bun portughezilor!" - Andy Robinson, antrenorul Naţionalei de rugby a României

Anul trecut, România a fost învinsă de Portugalia la Caldas da Reinha, cu 22-11.

"Le datorăm un meci bun portughezilor pentru că jocul nostru de data trecută a fost dezamăgitor, am simțit că nu am dat tot ce am fi putut, astfel că avem nevoie de un meci bun sâmbătă. Este o partidă pe care credem că suntem în stare să o câștigăm. Sunt încântat de ceea ce am văzut în echipa noastră, avem individualități foarte bune, trebuie doar să reușim să jucăm ca o echipă. Acesta este obiectivul principal pentru meciul cu Portugalia de sâmbătă", a declarat Andy Robinson, antrenorul României.

De la revenirea din Rusia şi până miercuri, 10 martie, Naționala de rugby a României a pregătit cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship, cel cu Portugalia, la CSN Snagov. De joi, pregătirile stejarilor continuă la Lisabona, unde, sâmbătă, vor întâlni reprezentativa Portugaliei, în direct la TVR 1.

Lotul care pregătește meciul cu Portugalia este asemănător cu cel care făcut pregătirile și pentru meciul cu Rusia, cu doar câteva mici modificări: Alexandru Țiglă, de la CSM Știința Baia Mare s-a alăturat Stejarilor, iar Marius Antonescu și Alexandru Țăruș au revenit la echipele lor de club. De asemenea, Johan Van Heerden a revenit în antrenamente după o accidentare ușoară suferită săptămâna trecută. Pe de altă parte, Tangimana Fonovai este în continuare accidentat. Astfel, în lotul care se antrenează pentru meciul cu Portugalia sunt 34 de jucători, dintre care 20 de înaintași și 14 jucători de trei sferturi.

Lotul României pentru meciul cu Portugalia din #REC2021 este următorul:

Pilieri: Pristăvița Constantin (CSM Știința Baia Mare), Savin Alexandru (CSA Steaua), Balan Vasile (CSA Steaua), Badiu Ionel (Valence Romans Drome), Burțilă Costel (Hyères-Carqueiranne-La Crau), Gordaș Alexandru (Stade Nicois)

Taloneuri: Căpățînă Eugen (SCM Timișoara), Butnariu Tudor (CSA Steaua), Cojocaru Ovidiu (CSM Știința Baia Mare)

Linia a II-a: Mureșan Lucian (SCM Timișoara), Johannes van Heerden (CS Dinamo), Moțoc Adrian (RC Massy), Marius Iftimiciuc (Perigueux)

Linia a III-a: Neculau Vlad (SCM Timișoara), Boboc Cristi (ACS Tomitanii Constanța), Ser Dragoș (CSA Steaua), Macovei Mihai (Colomiers), Chirica Cristi (Sporting Club Appameen), Gorcioaia Andrei (Bayonne), Damian Strătilă (CSA Steaua)

Mijlocaș la gramadă: Rupanu Gabriel (SCM Timișoara), Surugiu Florin (CSA Steaua), Țiglă Alexandru (CSA)

Mijlocaș la deschidere: Boldor Tudor (CSA Steaua), Plai Daniel (CSA Steaua)

Centri: Fercu Cătălin (SCM Timișoara), Vlaicu Florin (CSA Steaua), Alexandru Bucur (CSM Știința Baia Mare), Vlăduț Popa (CSA Steaua)

Aripi: Shennan Stephen (SCM Timișoara), Dumitru Ionuț (CSA Steaua), Nicolas Onuțu (CS Vienne)

Fundași: Melinte Ionel (SCM Timișoara), Popoaia Paul (CSM Știința Baia Mare).

Istoricul partidelor dintre România şi Portugalia începe în anul 1967, iar primele confruntări directe au adus victorii la scor ale echipei noastre. Cea mai mare diferenţă s-a consemnat în 1996, când Naţionala noastră a învins cu 92-0, după nu mai puţin de 13 eseuri marcate. Primul succes al lusitanilor a venit abia în 2003, cand s-au impus la limită, într-o partidă disputată la Lisabona.

Ediţia din acest an a Rugby Europe Championship contează şi pentru calificarea la Cupa Mondială din 2023, găzduită de Franţa. Primele două clasate în ierarhia cumulată a competiției 2021 – 2022 se vor califica direct la Cupa Mondială, în timp ce ocupanta locului 3 va merge la turneul final de recalificare.

Meciurile României la Rugby Europe Championship 2021 se desfăşoară astfel: După Portugalia – România (13 martie, Lisabona), pe 20 martie, România întâlneşte Spania, la Bucureşti. Partida Georgia – România se va desfăşura pe 27/28 martie, iar pe 3/4 iulie urmează să aibă loc România – Belgia/Olanda.

Pe 6 martie, la Soci, Rusia a învins reprezentativa de rugby a României cu scorul de 18-13.

