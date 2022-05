Rudele soldaților ucraineni rămași captivi în combinatul Azovstal cer ajutor preşedintelui chinez. ”Mai există totuși o persoană pe lumea asta căreia Putin nu prea poate să-i spună NU”

Soțiile a cinci soldați și un tată au susținut o conferință de presă la Kiev, într-o nouă tentativă disperată de a salva viețile celor dragi, rămași în combinatul încercuit de ruși de săptămâni întregi, după alte apeluri repetate la adresa liderilor lumii.

”A mai rămas un singur om în lumea asta căruia putem să ne adresăm, acesta este liderul Chinei”, a spus Stavr Vichniak, tatăl unuia dintre luptătorii de la Azovstal. ”China are o mare influență asupra Rusiei și asupra lui Putin, la nivel personal. Îi cerem să intervină”, a mai spus el.

Families of #Mariupol Defenders turned to Chinese leader Xi Jinping asking him to become an intermediary in negotiations with putin for extraction of our Heroes to Turkey.

"Our Warriors have already been to hell. Let them see the sun", - their families say.#AzovstaI #SaveAzov pic.twitter.com/upRO1YgQM4