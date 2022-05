Rușii transformă Insula Șerpilor într-o fortăreață. Expert în apărare aeriană: „Gândește-te la ea ca la un distrugător de nescufundat”

Insula stâncoasă de doar 17 hectare aflată în apropiere de coastele Ucrainei și României a devenit de o importanță strategică, pe măsură ce Rusia încearcă să-și mențină blocada asupra liniei de coastă ucrainene.

Ucraina a eșuat în încercarea de a recuceri insula, pierdută în primele zile ale războiului. În weekend, o navă sub pavilion togolez care trecea pe lângă Insula Șerpilor a fost avertizată de ruși să „părăsească apele teritoriale ale Rusiei, altfel vor fi folosite arme”, potrivit marinei ucrainene. Aceasta a echivalat cu „însușirea ilegală a teritoriului ucrainean”, a adăugat marina.

Marina Rusiei a dominat Marea Neagră de la începutul războiului, nu în ultimul rând pentru că Ucraina nu avea o forță maritimă reală. A pierdut trei sferturi sau mai mult din marina sa în timpul confiscării Crimeei de către Rusia în 2014, iar singura fregată rămasă a fost distrusă în mod deliberat la câteva zile după ce războiul a început pentru a preveni capturarea acesteia.

Cu toate acestea, Rusia și-a pierdut crucișătorul Moskva, nava amiral a flotei, la mijlocul lunii aprilie, în urma unei lovituri cu rachete de croazieră Neptun de pe continentul ucrainean. Nava furnizase capacități de apărare aeriană și maritimă pentru restul flotei ruse de la Marea Neagră, formată din 20 sau mai multe nave de război și submarine.

Looks like significantly more activity both near and on Snake Island, Ukraine today. @CovertShores highlighted Sentinel Imagery showing multiple ships nearby, but there now appear to be at least 10 vehicles on the island too. @OAlexanderDK has been identifying the various ships pic.twitter.com/golSK9ATDu