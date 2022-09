Rușii anunță că "au eliminat" un grup armat la Herson. Autenticitatea imaginilor care au circulat sâmbătă seara pe rețelele de socializare nu a putut fi confirmată

"În centrul Hersonului a avut loc o confruntare între unităţi ale armatei ruse care patrulează pe străzile oraşului şi un grup neidentificat", a indicat sâmbătă seară, pe Telegram, administraţia de ocupaţie.



"După o luptă scurtă, atacatorii au fost eliminaţi', se arată în același mesaj. Niciun civil nu a fost rănit, potrivit rușilor.



La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Comandamentului Sud al armatei ucrainene, Natalia Gumeniuk, a denunţat "o provocare". Vorbind la un canal de televiziune ucrainean duminică dimineaţă, ea a declarat că "tirurile şi exploziile de ieri din Herson sunt o provocare a ocupantului".

În Rusia, media publică Vesti a difuzat un video arătând două vehicule blindate înconjurate de soldaţi în timpul incidentului, pe un bulevard din zona gării Herson. În această înregistrare video, unul dintre blindate deschide focul de mitralieră, în timp ce se aud alte tiruri.



Duminică dimineaţă, un oficial al ocupaţiei ruse, Kirill Stremusov, a asigurat că situaţia era "calmă" în Herson. "Naziştii încearcă să atace, dar fără succes", a subliniat el pe Telegram.

After the strikes, in the area of ​​the Petrovsky factory in Kherson locals heard automatic bursts, heavy machine guns and grenade explosions. Most likely the Russians decided to shoot a video story for their propaganda.#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/SztMeF0erq