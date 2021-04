Roxen promovează "Amnesia" pe scenele virtuale ale pre-party-urilor Eurovision

“Amnesia” se aude, deja, în toată Europa şi dincolo de graniţele sale, iar Roxen a primit invitaţii la spectacolele de promovare a pieselor Eurovision organizate de unele dintre cele mai importante platforme online dedicate evenimentului. Cu doar trei săptămâni înainte de startul programului oficial al delegaţiei României la Rotterdam, eurovoix.tv şi eurovision-spain.com au anunţat participarea reprezentantei noastre la evenimentele organizate de cele două publicații online - Concert in the Dark, respectiv PrePartyES.

Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, anul acesta, toate evenimentele dedicate promovării artiștilor de la Eurovision vor fi organizate online și vor putea fi urmărite de toți fanii, în timp real.



„Chiar dacă nu putem avea concerte live, așa cum obișnuiam, mă bucur foarte tare că prin intermediul evenimentelor organizate în preajma Eurovision, vom putea fi alături de fanii competiției. Înseamnă foarte mult pentru mine și sper să le placă ce le-am pregătit. Sunt ocazii extraordinare să ajungem mai aproape de public și să ne cunoască mai bine. Vă pup, vă îmbrățișez și aștept cu nerăbdare și cu emoții să ne vedem cât mai curând.”, mărturisește Roxen.



Concert in the Dark este un eveniment dedicat promovării artiștilor Eurovision, dar și protejării mediului înconjurător, fiind programat ca un preambul al Zilei Planetei Pământ. Pe 21 aprilie, Roxen va cânta alături de artiști din toată Europa și Australia, la eurovoix.tv, de la ora 22.00. Pe scena virtuală vor mai urca Albert Cerny și Lake Malawi - reprezentant Cehia 2019, Albina – Croatia 2021, Annsofi & Me – finalist Melodi Grand Prix 2013, Carola – câștigător Eurovision 1991 și participant în 1983 & 2006, Dadi Freyr – reprezentant Islanda 2021, DJ Zoe London, Dami Im – reprezentant Australia 2016, Efendi – reprezentant Azerbaijan 2021, Elena Tsagrinou – reprezentant Cipru 2021 și mulți alții.

Organizatorul evenimentului, eurovoix.tv, atrage, anual, o audiență de 12 milioane de persoane pe platformele sale.



PrePartyES a devenit deja o tradiție în universul Eurovision, aducând, an de an, numeroși fani alături de artiștii preferați, înainte de startul concursului internațional. După succesul înregistrat la ediția precedentă, organizată, de asemenea, în mediul online, cu un concert-tribut dedicat responsabilității în fața provocărilor generate de pandemie (în total aprox. 120 de mii de vizualizări), echipa eurovision-spain.com revine cu un eveniment menit să promoveze artiștii participanți la ediția cu numărul 65 Eurovision Song Contest. Concertul va avea loc vineri, 24 aprilie, de la ora 23.00, și va fi difuzat pe canalul youtube https://www.youtube.com/channel/UCo2ydguV0jvF_J85JGBvwxg



Pregătirile pentru Eurovision au intrat în linie dreaptă, evenimentul urmând să debuteze în mai puțin de o lună. Este o perioadă aglomerată pentru Roxen, reprezentanta noastră la ediția din acest an a concursului. Tânăra artistă este prinsă între repetiții, interviuri și filmări pentru alte evenimente, pregătind noi surprize pentru fani pe care le va anunța în perioada următoare.

