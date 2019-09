Viorica Dăncilă o susține pe Rovana Plumb EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Verificările de integritate pe care le face Comisia juridică a Parlamentului European sunt procedurale.

Zece politicieni aspiranți la funcția de comisar european în echipa președintelui Von der Leyen sunt așteptați să dea explicații privind aspecte neclare din declaratile de avere.

Printre ei, candidata Franței, Sylvie Goulard, sau controversatul fost ministru de externe belgian Didier Reynders, care va prelua portofoliul Justiției, au diverse pete pe declarațiile de avere: investiții, proprietăți sau împrumuturi care le-au atras atenția juriștilor.

Premierul Viorica Dăncilă spune că situația Rovanei Plumb nu e cu nimic diferită de a celorlalți candidați.

Viorica Dăncilă, prim-ministrul României: Haideți să ne uităm ce se întâmplă la nivel european. Am văzut că și asupra propunerii de comisar european al Franței, și asupra propunerii de comisar al Belgiei, chiar lucruri foarte grave. La noi ceea ce e trist este că aceste acuzații vin tot din partea românilor. Bineînțeles că o susțin pe Rovana Plumb. Am susținut-o din prima clipă, eu am propus-o. O susțin în continuare, am încredere în experiența Rovanei Plumb.

Viorica Dăncilă denunță ceea ce ea numește războiul româno-român de la Bruxelles și face apel la susținerea Rovanei Plumb, care reprezintă România.

Explicațiile pe care Rovana Plumb trebuie să le dea Comisiei Juridice sunt o formalitate administrativă. Aceasta nu o va împiedica pe Rovana Plumb să ajungă la audierile din Parlamentul European de pe data de 2 octombrie. Acolo emoțiile vor fi mai mari.

În urmă cu cinci ani, candidata Sloveniei pentru transporturi a fost respinsă.

Dacă însă Rovana Plumb va trece și de acest hop, votul din plenul Parlamentului nu va pune probleme, întrucât acesta va fi un vot la pachet pentru întreaga comisie Von der Leyen.

