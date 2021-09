Roşiile româneşti, apreciate, dar tot mai rare

Vasile Mătrăşoaie are 70 de ani. O viață de om în care a învățat secretele cultivării fără chimicale a soiurilor românești de legume.



Un cultivator care cultivă roșii pentru grădina lui că să fie în siguranță în princila trebuia să ia sămânța certificată de la stațiunile de cercetare...că așa se se pune la horta roșii de toate tipurile, explică legumicultorul Vasile Mătrăşoaie, legumicultor din comuna Dumbrăveni, Suceava.



Faima roșiilor lui nea Vasile a ajuns și peste hotare. O firma producătoare de îngrășăminte ecologice din Ucraina își testează de câțiva ani produsele pe ogoarele suceveanului.



Sunt foarte impresionat de această fermă, de această producţie organică. Sunt multe plante diferite aici şi ce e foarte bun este că toate arată foarte sănătoase, foarte puternice, fără a folosi pesticide chimice şi asta înseamnă sănătate pentru fermier şi pentru cei care consumă aceste produse, a precizat Volodimir Cernenko, reprezentantul unei firme din Ucraina



Pe lângă costurile energiei și combustibililor, micii producători au de înfruntat și provocările climatice tot mai acute. În plus, soiurile românești sunt tot mai greu de conservat.

După anii 90 au fost importate seminţe hibride, în special productive, cu rezistenţă, dar, din păcate, nu au gustul şi aroma legumelor româneşti. De aceea, în timp, consumatorii au văzut diferenţa şi, sigur, au cerut seminţe româneşti. Cererea a crescut simţitor de la an la an. Aceste fructe au aromă puternică, sunt gustoase, sunt zemoase, nu au cep lemnos mare în interior, nu sunt ferme, nici nu se păstrează foarte mult timp, a spus dr. ing. Costel Vânătoru, specialist la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.



Printre cele mai apreciate soiuri de roșii autohtone sunt Inima de Bou, Țigănești. Trandafiria de Calafat, 1600 de Buzău.

