Ronan Keating a sosit la Brașov

"Sunt Ronan Keating. Abia aştept să mă întâlnesc cu voi pe scenă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!"

Starul irlandez va susține un recital în această seară, cea de gală a Festivalului.

Veţi avea ocazia să ascultați piese precum When You Say Nothing at All. Melodia starului irlandez a fost pe coloana sonoră a filmului "Notting Hill" și a făcut înconjurul lumii, plasându-se pe primul loc în topurile din mai multe țări.

Pe scena din Piața Sfatului, Ronan Keating va susține un recital incendiar, din care nu va lipsi nici melodia "If Tomorrow Never Comes", care ne-a cucerit pe toţi, indiferent de vârstă.

Cântăreţ, compozitor, jurat şi vocal coach la talent show-uri, Ronan Keating are o carieră impresionantă. A fost lider al trupei Boyzone cu care a lansat şapte albume de studio şi numeroase hituri şi a vândut 25 de milioane de albume.

Din anul 2000 a decis să meargă pe cont propriu. În cariera solo, artistul irlandez a lansat nu mai puțin de zece albume, pe care le-a vândut în 20 de milioane de exemplare.

