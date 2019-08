Ronan Keating, pe scena Cerbului de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Celebrul cântăreț irlandez Ronan Keating, fost component al grupului Boyzone, a susținut aseară la Brașov un recital de aproape o oră, pe scena Festivalului Cerbul de Aur.

Keating a încântat audiența cu celebrele sale hituri, dar şi cu faptul că a l[udat peisajele din România.

Ronan Keating şi-a început recitalul cu hitul „Lovin' Each Day”. Nu a lipsit un alt celebru hit: „If Tomorrow Never Comes”.

Starul irlandez a interpretat şi o melodie de pe ultimul său album, „Breathe”.

Publicul l-a aplaudat minute în şir pe starul irlandez. Spectatorii au cântat împreună cu Ronan Keating și au aprins lanternele telefoanelor.

Ronan Keating a inclus în recital şi piesa cu care și-a început cariera solo și care a făcut parte din coloana sonoră a filmului Notting Hill - „When You Say Nothing At All”.

„M-ați făcut să mă simt ca acasă în țara dumneavoastră”, le-a mai spus spectatorilor Ronan Keating, înainte de a coborî în mijlocul lor

„Sunt Ronan Keating, voi sunteți fabuloși, mă voi întoarce curând”, a promis Ronan Keating, la finalul recitalui de la Braşov.

Cântăreţ, compozitor, jurat şi vocal coach la talent show-uri, Ronan Keating are o carieră impresionantă.

A fost lider al trupei Boyzone, căreia i s-a alăturat când avea 16 ani, cu care a lansat şapte albume de studio, numeroase hituri şi a vândut 25 de milioane de albume.

Din anul 2000 a decis să meargă pe cont propriu. În cariera solo, artistul irlandez a lansat nu mai puțin de zece albume, pe care le-a vândut în 20 de milioane de exemplare.

