„Se discută posibilitatea ca după vârsta de pensionare, în anumite domenii de activitate, oamenii care îşi doresc să lucreze în continuare să poată să lucreze, fără a le mai fi condiţionată posibilitatea de a lucra, de nişte decizii administrative”, a declarat premierul Victor Orban.

Ideea de a permite creșterea vârstei de pensionare, pentru cei care doresc să lucreze mai mulţi ani, este doar o idee lansată de guvernanţi. Dar în Uniunea Europeană e un subiect fierbinte.

La noi, ministrul Muncii îl abordează cu prudență și dă asigurări că decizia va fi luată doar după consultări serioase.

"Suntem departe de a lua o decizie, însă, văzând de la nivel european o tendință a țărilor membre UE de a genera o schimbare în această privință m-am simțit datoare să documentăm și noi, astfel încât, pe măsură ce se conturează propuneri, scenarii, vom veni cu mai multe variante. Le vom scoate în dezbaterea publică și în funcție de cum reacționează societatea, se va trece la măsurile care se impun", a spus ministrul Muncii Violetă Alexandru.

Sunt analiști care spun că principiul este corect. Dar departe de a rezolva problema sistemului de pensii

Opoziția nu susține modificarea vârstei de pensionare.

Speranța de viață, dar și structura populației au împins țările Uniuni Europene să caute noi soluții pentru susţinerea sistemului de pensii. Speranța medie de viață în Uniunea Europeană este puțin peste 80 de ani.

România este însă una dintre țările cu cea mai mică speranță de viață, sub media Uniunii, de 75,3 ani.

La polul opus, Spania și Italia au speranța de viața peste media europeană, iar acolo se iese la pensie la 67 și, respectiv 65 de ani. Deocamdată totul este la nivel de analiză și pornește de la o discuție generală la nivel european.

"Am început să documentăm subiectul. Nu cred că e de luat o astfel de decizie fără o dezbatere în societate. Față de experiența pe care am văzut-o la nivel european în reuniunea pe care am avut-o cu miniștrii Muncii acum câteva săptămâni, țări europene importante sunt preocupate activ de această chestiune", a spus ministrul Muncii Violeta Alexandru.

Ministrul a mai spus că merită dezbatere asupra aspectului privind care există între speranța de viață din România și cea din alte țări, merită să facem mai întâi o dezbatere.

Viorica Dăncilă, către ministrul Muncii: Nu puteți forța oamenii să muncească până la 70 de ani

Fostul premier Viorica Dăncilă i-a transmis, joi, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, că nu poate forța oamenii să muncească până la 70 de ani doar pentru a nu le plăti pensiile, fiindcă pensia e un drept, nu pomană.

„Doamna ministru, nu puteți forța oamenii să muncească până la 70 de ani doar ca să nu mai fie nevoie să le plătiți pensiile! Pensia este un drept, nu o pomană, doamna ministru. Ați arătat încă o dată că nu cunoașteți realitățile din societatea românească și că nu vă pasă câtuși de puțin de oameni!”, a scris fostul premieri Viorica Dăncilă, joi, pe contul de Facebook.

Fostul premier a adăugat că și declarațiile vicepremierului Raluca Turcan sunt „aberante” și că Guvernul arată „o dată uriașul dispreț pe care îl poară vârstnicilor și pensionarilor”.

„Declarațiile Ralucăi Turcan și ale ministrului Muncii, Violeta Alexandru, privind creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani sunt pur și simplu aberante, în condițiile în care speranța de viață în România este de 75 de ani. Guvernul își mai arată o dată uriașul dispreț pe care îl poartă vârstnicilor și pensionarilor, cărora insistă să le refuze dreptul la o viață liniștită și la pensia pentru care au cotizat în timpul anilor de muncă”, a conchisDăncilă.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține că o eventuală creștere a vârstei de pensionare ar avea un impact mai mare în sistemul public decât în cel privat, subliniind că e nevoie de o dezbatare pe marginea acestui subiect.

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, că există un proiect care prevede posibilitatea angajaților să opteze pentru a lucra până la vârsta de 70 de ani, dar a apreciat că România nu este pregătită pentru acest lucru.

