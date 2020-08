Românii au dublat gradul de ocupare al hotelurilor din Bulgaria. O familie cu un copil poate petrece un sejur la 4 stele, cu 500 de euro

Bulgaria, litoral

Motivul pentru care turiștii din România merg în număr mare pe litoralul bulgăresc este acela că turiștii s-au relaxat după decizia guvernului de la Sofia, adoptată începând cu 1 august și este un semnal clar că nu vor mai fi până la finalul sezonului restricții referitoare la intrarea în țară, astfel că rezervările au explodat.

Tarifele practicate de agențiile de turism specializate pe Bulgaria sunt, la ora actuală, mai mici decât cele practicate de platforme de rezervări online renumite cu până la 50%, pentru că hotelierii din Bulgaria se bazează pe agențiile de turism românești, care le asigură un flux mare și constant de turiști. În general, hotelurile din sudul litoralului bulgăresc au tarife mai mici cu 10-15% față de cele practicate în nord.

În prezent, prețul mediu la un hotel de 4 stele pe litoralul bulgăresc este de 610 de euro, majoritatea acestora fiind amplasate pe plajă, în apropiere sau cu servicii pe plajă. Serviciile sunt all inclusive, pentru doi adulți și un copil.

Pentru un hotel de 5 stele, cu aceleași condiții, tariful mediu per cameră este de 800 de euro.

Cel mai scump hotel costă cu 1.139 de euro de cameră per sejur, 5 nopți, pentru doi adulți și un copil, ultra all inclusive.

În medie, cu sume cuprinse între 650 și 750 de euro per sejur camera, o familie poate achiziționa un pachet turistic de calitate, la un hotel bun, aproape de plajă, cu șezlonguri incluse în preț și servicii all inclusive sau ultra all inclusive. Însă pot apărea surprize plăcute și la 500 de euro.

sursa mediafax

