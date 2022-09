Românii, printre voluntarii care au construit case pentru ucraineni. Florin Mihali: Mobilizarea a fost extraordinară, într-o lună am reușit să construim 45 de locuințe provizorii

Florin Mihali, președintele Asociației echiparea liderilor pentru succes, a povestit, pentru TVR, cum a fost posibilă deplasarea în Ucraina.

Nu știu cum, dar s-au mobilizat așa mulți oameni din diferite locații, finanțele necesare, lucrul acesta a fost extraordinar că într-o lună am reușit să facem asta. Într-un sat sediul poliției a fost dărâmat și două care au devenit birou pentru poliția de acolo. Ne-m bucurat foarte mult, au fost foarte amabili și au venit și la final să ne mulțumească, a povestit Florin Mihali.

A fost și un moment de panică când a pornit alarma antiaeriană iar voluntarii nu au știut cum să reacționeze, dar au depășit momentul și au continuat să ajute la construirea caselor pentru ucraineni.

A fost un singur moment în care am avut o senzație de frică. Când am ajuns, la ora 3.00 dimineața, chiar în momentul ăla a început alarma antiaeriană și efectiv nu știam ce să facem, dar datorită colegilor din Kiev care sunt obișnuiți, ne-am liniștit și am putut continua, a povestit Florin Mihali.

