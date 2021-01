Ministrul Transporturilor, declarații la TVR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Mă lămurisem înainte de a ajunge la minister. De opt de zile mă uit la acest domeniu şi am bine dimensiunea a ceea ce se întâmplă în domeniu. Lipseşte sau a lipsit foarte mult capacitatea instituţională, competenţa, profesionalismul, apoi natura în sine a domeniului. Pentru un om politic nu prea e tentant să construiască pe termen lung. Oamenii nu mai au răbdare. Atunci e tentaţia de a promite marea cu sarea şi de a nu aşeza niciodată lucrurile pe baze solide. E nevoie de reformă, de profesionalism, de eficienţă. Nu toate proiectele care sunt în construcţie se termină în acest an. Totdeauna, e un stoc de proiecte care merge în oglindă. Au fost ani de zile când nu am reuşit să absorbim fonduri europene, dar anul acesta îmi doresc să fie recordul în materie de sume investite în infrastructura rutieră şi feroviară. Vor fi 8 miliarde de lei", a declarat marți seară Cătălin Drulă, la emisiunea "România 9".

"Cele 8 miliarde se vor duce în proiecte pe feroviar şi rutier, proiecte care sunt în construcţie, precum ar fi Piteşti - Sibiu, Lotul 1, podul de la Brăila, Sebeş - Turda, Lotul 5 de la Piteşti - Sibiu, A0 Sud - autostrada de centură a Bucureştiului", a subliniat ministrul.

"E Sebeș - Turda lotul 2, asta înseamnă că autostrada va fi completă de la Sebeș la Turda. Lungimea, dacă mă întrebați, cred că sunt 25 de km, care închid complet coridorul de la Sibiu la Cluj, de exemplu, că Sebeș Turda este axa asta nord-sud, undeva în centrul Transilvaniei" , a adăugat ministrul Transporturilor.

"Acest lot între Alba Iulia și Teiuș e undeva 85% în execuție. (...) La A3, între Tîrgu Mureș și Ungheni sunt 10 km din Autostrada Transilvania - 5 km de autostradă, 5 de drum de legătură - se termină anul ăsta", a mai explicat Drulă.

ŞTIRILE ZILEI