România va asigura transportul de cereale ucrainene către pieţele internaţionale

Autorităţile de la Kiev au identificat două rute de transport a cerealelor din recolta acestui an, în condiţiile în care traseele obişnuite de transport din Marea Neagră nu sunt accesibile din cauza războiului declanşat de Rusia. Potrivit experţilor, cu cât cerealele ucrainene sunt transportate mai rapid, cu atât se evită declanşarea unei crize alimentare la nivel global.

Ucraina are aproximativ 30 de milioane de tone de grâu pe teritoriul său, o marfă care aşteaptă să fie exportată spre clienţii internaţionali, fie pe cale rutieră, pe cea feroviară sau pe cea fluvială. Ucraina, al patrulea exportator mondial de grâne pe plan mondial, speră în sprijinul vecinilor săi.

Dmitro Senik, ministrul adjunct de Externe: "Pentru portul Odesa, care este sub controlul Ucrainei, dar nu este operaţional acum, folosim rute alternative cu ajutorul prietenilor şI partenerilor noştri, în special România, Polonia şi statele baltice. Am identificat două rute, am stabilit două rute, care ne-au ajutat să exportăm aceste bunuri agricole."

O a treia cale de transport este prin ţările baltice, însă oficialii de la Kiev ar păstra această rută doar ca pe una de rezervă.

Rusia, care a atacat Ucraina pe 24 februarie, este acuzată că fură şi vinde grânele ucrainene din teritoriile ocupate. Mai mult, armata rusă a distrus sistematic infrastructura industrială, cum este cazul portului Nicolaev, folosită pentru exportul cerealelor. Dar Moscova neagă aceste acuzaţii, unele venite chiar de la nivel înalt european.

Ursula von Der Leyen, preşedintele Comisiei Europene: "În Ucraina ocupată de Rusia, armata Kremlinului confiscă stocurile de cereale şI instalaţiile, fapte ce aduc aminte de trecutul întunecat, din vremea în care sovieticii confiscau cereale şI de foametea devastatoare din anii '30."

Pe plan militar, se dau lupte puternice în oraşul Severodoneţk, iar trupele Moscovei bombardează Intens fabrica de produse chimice AZOT, din localitate. La fel ca în uzina AZOVSTAL din Mariupol, şI în fabrica AZOT s-au refugiat aproximativ 800 de civili ucraineni, pentru a scăpa de atacurile ruşilor.

Oficialii locali au precizat că la uzină a izbucnit un incendiu uriaş, după ce din instalaţiile industriale s-au scurs tone de combustibil.

Iar în oraşul ucrainean Melitopol din regiunea Zaporojie, ocupată de armata Moscovei, au fost distribuite primele paşapoarte ruseşti pentru localnici. Rusia a demarat o campanie de rusificare a teritoriilor ucrainene ocupate, prin distribuirea de documente şi ruseşti. Însă, dintre cei 800 de mii de locuitori din zonele ocupate, doar 23 din regiunea Herson s-au grăbit să intre în posesia paşapoartelor ruseşti. Presa internaţională subliniază că bărbaţii, în special, sunt retincenţi să devină cetăţeni ruşi cu acte pentru că astfel ar putea fi înrolaţi şI obligaţi să lupte pe front.

VEZI ȘI Ucraina: Au fost stabilite două rute prin Polonia și România pentru exportul cerealelor

ŞTIRILE ZILEI