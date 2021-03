România U21- Țările de Jos U21, în direct la TVR, ora 22.00 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mutu și-a încurajat jucătorii înaintea primului meci de la Euro: “Nu suntem mai slabi decât olandezii chiar daca lotul lor pare mai valoros la prima vedere”.

România debutează împotriva celei mai ofensive echipe din preliminarii. Țările de Jos au marcat de 46 de ori în campania de calificare, primind doar cinci goluri.

Azi începe la TVR Europeanul de tineret!

Primul meci e la ora 19, Slovenia -Spania, în direct la TVR 1, iar de la ora 22, tot la TVR 1, Romania va debuta cu Țările de Jos.

Până atunci veți afla toate detaliile despre turneu dar și despre echipa noastră la Studiourile UEFA difuzate zilnic, în direct, de la ora 13.15, după ora 18.00 și după meciurile de seară.

Marian Olaianos și Emil Hossu-Longin vor comenta partidele României, precum și pe cele din grupa C (Franța, Danemarca, Rusia, Islanda), grupă din care se va alege adversara tricolorilor în situația unei calificări în sferturi. Celelalte partide vor fi comentate, de la București, de Dragoș Bocanaciu, Bogdan Tomulică și Narcis Șelaru.

Campionatul European de Fotbal U21 - Program Faza Grupelor, 24 – 31 martie 2021

Toate meciurile din faza grupelor Campionatului European de Fotbal U21 vor putea fi urmărite în direct şi în exclusivitate la TVR. Programul transmisiunilor, mai jos.



Miercuri, 24.03, ora 19:00 Slovenia - Spania (Grupa B) TVR 1

Miercuri, 24.03, ora 19:00 Cehia - Italia (Grupa B) TVR 2

Miercuri, 24.03, ora 22:00 România – Ţările de Jos (Grupa A) TVR 1

Miercuri, 24.03, ora 22:00 Ungaria – Germania (Grupa A) TVR 2



Joi, 25.03, ora 16:00 Anglia - Elveţia (Grupa D) TVR 1

Joi, 25.03, ora 19:00 Rusia – Islanda (Grupa C) TVR 2

Joi, 25.03, ora 22:00 Franţa – Danemarca (Grupa C) TVR 1

Joi, 25.03, ora 22:00 Portugalia – Croaţia (Grupa D) TVR 2



Sâmbătă, 27.03, ora 19:00 Ungaria - România (Grupa A) TVR 1

Sâmbătă, 27.03, ora 19:00 Slovenia - Cehia (Grupa B) TVR 2

Sâmbătă, 27.03, ora 22:00 Germania – Ţările de Jos (Grupa A) TVR 1

Sâmbătă, 27.03, ora 22:00 Spania – Italia (Grupa B) TVR 2



Duminică, 28.03, ora 16:00 Islanda - Danemarca (Grupa C) TVR 1

Duminică, 28.03, ora 19:00 Croaţia - Elveţia (Grupa D) TVR 2

Duminică, 28.03, ora 22:00 Rusia – Franţa (Grupa C) TVR 2

Duminică, 28.03, ora 22:00 Portugalia – Anglia (Grupa D) TVR 1



Marţi, 30.03, ora 19:00 Germania – România (Grupa A) TVR 1

Marţi, 30.03, ora 19:00 Ţările de Jos - Ungaria (Grupa A) TVR 2

Marţi, 30.03, ora 22:00 Italia - Slovenia (Grupa B) TVR 1

Marţi, 30.03, ora 22:00 Spania – Cehia (Grupa B) TVR 2



Miercuri, 31.03, ora 19:00 Danemarca - Rusia (Grupa C) TBA*

Miercuri, 31.03, ora 19:00 Islanda - Franţa (Grupa C) TBA

Miercuri, 31.03, ora 19:00 Elveţia - Portugalia (Grupa D) TBA

Miercuri, 31.03, ora 19:00 Croaţia - Anglia (Grupa D) TBA



*urmează să fie stabilit (în funcţie de interesul publicului pentru cele 4 meciuri din 31.03 - care se vor desfăşura la aceeaşi oră, 19.00 - vom anunţa care dintre acestea sunt transmise în direct şi pe ce post, precum şi meciurile care vor fi difuzate înregistrat).

