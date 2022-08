România produce mai puţină îngheţată decât Lituania, Cehia sau Finlanda

Înghețată

Cu o cantitate de 33,7 milioane litri de îngheţată produsă anul trecut, România este devansată de ţări precum Lituania (52 milioane litri de îngheţată), Cehia (39,9 milioane litri de îngheţată) şi Finlanda (37 milioane litri de îngheţată)

În rândul statelor membre UE, Germania a fost anul trecut principalul producător de îngheţată, cu 614 milioane litri, urmată de Franţa, cu 459 milioane litri, şi Italia, cu 381 milioane litri. De asemenea, Germania a produs cea mai ieftină îngheţată, 1,4 euro per litru, în timp ce Franţa a raportat un preţ mediu de 2 euro per litru, iar Italia 2,1 euro per litru.

În 2021, statele membre UE au exportat 254 milioane kilograme de îngheţată către ţările din afara blocului comunitar, în valoare totală de 850 milioane de euro. În plus, importurile de îngheţată din ţările din afara UE s-au situat la 71 milioane kilograme, în valoare totală de 192 milioane de euro. Deşi cantitatea de îngheţată importată din ţările din afara blocului comunitar a scăzut cu 11%, importurile au urcat cu 9%.

Anul trecut, Franţa a exportat 57 milioane de kilograme de îngheţată, reprezentând 22% din exporturile în afara UE. Franţa este cel mai mare exportator din toate statele membre, înaintea Ţărilor de Jos (care au exportat 38 milioane de kilograme de îngheţată sau 15% din totalul exporturile în afara UE), Italia (33 milioane de kilograme sau 13%), Germania (24 milioane de kilograme sau 10%) şi Belgia (23 milioane de kilograme sau 9%).

