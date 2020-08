Medicul Beatrice Mahler, despre medicamentul Redemsivir EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta", din Bucuresti a explicat la TVR, ce este Remdesivir și de ce îl vrea toată lumea.

Medicamentul, dacă este administrat pacientului in stare critică, reduce foarte mult simptomatologia, reduce efectul pe care îl are infecția cu SARS CoV 2 în organismul pacientului critic. Prin urmare crește calitatea vieții. Nu trebuie să uităm că orice medicament are și reacții adverse, că administrarea lui se face cu monitorizare extrem de strictă, pentru că reacțiile adverse pot fi multiple, ca dealtfel orice medicație extrem de nouă. De aceea, administrarea lui trebuie să se facă într-un mod extrem de supravegheat. Însă, până în acest moment, informațiile care sunt publicate indică o eficiență mult mai mare față de alte medicamente, a explicat Beatrice Mahler.

Managerul Institutului "Marius Nasta" spune că datele privind numărul infectărilor zilnice, precum și al deceselor din cauza COVID-19 nu sunt deloc confortabile, iar acest lucru ar trebui să ducă la responsabilizarea tuturor.

În acest moment, suntem la un număr de cazuri care nu este deloc confortabil, mai ales dacă ne uităm la numărul de decese zilnice și la numărul de pacienți din Terapie Intensivă COVID. Este un lucru care trebuie să ne responsabilizeze pe toți, este foarte bine că se găsesc soluții pentru asistența în Terapie Intensivă a pacienților. Este nevoie pentru că, de mai bine de trei săptămâni, la Institutul Marius Nasta Terapia Intensivă este la capacitate maximă. Paturile sunt eliberate, dar se ocupă în orele imediat următoare, a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta", în emisiunea Ca-n viață.

România va beneficia de o cantitate de 25 157 flacoane Veklury (Remdesivir), în trei tranșe, pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, în cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeană cu compania farmaceutică producătoare.

Astfel, astăzi, țării noastre îi sunt repartizate 6026 flacoane Remdesivir. Cantitatea ajunge pentru asigurarea tratamentului unui număr de peste 1200 pacienti eligibili (5 flacoane/pacient).



Repartiția realizată de reprezentanții Comisiei Europene ține cont de numărul cazurilor la 14 zile și, în acest context, România a primit a doua cea mai mare cantitate dupa Spania.

Conform calendarului transmis de către Bruxelles, în data de 11 septembrie 2020 vor fi primite alte 10336 flacoane pentru aprox. 2067 pacienti eligibili, iar în data de 9 octombrie 2020, un număr de 8795 flacoane cu care vor ajunge pentru asigurarea tratamentului a încă aproximativ 1759 pacienti eligibili.



Ultimele două tranșe vor fi evaluate în funcție de evoluția epidemiologică la 14 zile.

