România pe contrasens - Inflația crește în țara noastră, în UE scade. Ciucă: Există o tendință a scădere a inflației pentru anul 2023

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut în noiembrie până la 11,1%, de la 11,5% cât era în octombrie, însă în opt ţări membre indicele preţurilor de consum a crescut de la o lună la alta, inclusiv în România.

Premierul susține că am putea avea prețuri mai mici abia anul viitor:

”S-a ajuns la aproape 17%, în comparație cu luna noiembrie din anul 2021. În analiza pe care am făcut-o atunci când am primit aceste cifre a rezultat foarte clar că la sfârșitul anului inflația pe 2022 nu va depăși 13%. Există o tendință în scădere a inflației pentru anul 2023. Este foarte posibil ca inflația să se apropie de 10%”, susține Nicolae Ciucă, prim-ministrul României.



În zona euro, rata anuală a inflaţiei a ajuns la 10% în noiembrie, pentru prima dată în scădere după aproape un an și jumătate. Analiștii economici sunt rezervați în privința evoluției prețurilor.

”Inflaţia va rămâne la cote ridicate şi în următoarea perioadă, cel puţin în primăvara anului viitor. Va depinde foarte mult de cum vom gestiona problema energetică, dacă efectul plafonării preţurilor la energie se va vedea în piaţă”, susține analistul Adrian Negrescu.

”Nu ne așteptăm să vedem o inflația care scade neapărat. Inlfația va scădea, probabil, începând cu a doua jumătate a anului viitor. Într-un scenariu optimist ne uităm la o inflație de o cifră, spre sfârșitul anului, dar cel puțin în perioada iernii inflația va rămâne ridicată””, ne-a declarat Andreea Nica, analist economic.

BNR a majorat la 16,3% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 11,2% pentru sfârşitul lui 2023.

