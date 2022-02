România condamnă ferm decizia Rusiei. Ministrul Apărării: Populația poate să stea liniștită, NU va fi un război pe teritoriul nostru

Președintele Klaus Iohannis califică drept lipsită de responsabilitate decizia Federației Ruse și cere Comunității Internaționale să sancționeze ferm, imediat și fără echivoc acțiunile Moscovei. România reafirmă susținerea puternică pentru suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei. Președintele român este în permanent contact cu liderii europeni alături de care propune sancționarea imediată a Federației Ruse.

Premierul Nicolae Ciucă avertizează că "A pune sub semnul întrebării statutul unui stat membru ONU este echivalent cu o abordare revizionistă care amenință pacea și stabilitatea în Europa și în lume".

Al doilea om în statul român, președintele Senatului, Florin Cîțu, scrie pe Twitter despre o încălcare flagrantă a dreptului internațional care va atrage cele mai aspre sancțiuni Federației Ruse.

We strongly condemn the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of as independent. This is a blatant violation of international law and will attract the most severe response of international community. firmly supports sovereignty & territorial integrity.