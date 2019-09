România a câștigat Campionatul European de tenis de masă. Tricolorele şi-au păstrat titlul continental

Ordinea meciurilor din finală:

Bernadette Szocs - Jieni Shao 3-2 (11-7, 8-11, 6-11, 11-7, 11-6)

Daniela Dodean - Yu Fu 3-2 (7-11, 11-8, 11-9, 6-11, 11-3)

Eliza Samara - Leila Oliveira 3-0 (11-9, 11-7, 11-6)

În semifinale, România a avut parte de cel mai greu meci până în acest moment la Campionatul European pe echipe. Sportiva naturalizată Qian Li a fost singura jucătoare care i-a luat României un meci, dar victoria lui Bernadette Szocs şi cele două meciuri perfecte ale Elizei Samara au dus naţionala antrenată de Viorel Filimon în ultimul act la Nantes. "Suntem o echipă, am câştigat pentru echipă. Mă simt bine după aceste victorii şi sper să-mi conserv forma pentru ultimul meci. Secretul unei noi finale nu-l voi spune. Vrem să câştigăm din nou titlul!", a declarat Eliza Samara imediat după meciul din semifinale.

