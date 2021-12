România, vulnerabilă în fața variantei Omicron. Specialiștii prevăd că în maximum o lună vom avea un vârf cu peste 25.000 de infectări zilnic. Certificatul verde ar putea face panta îmbolnăvirilor mai lentă

A început numărătoarea inversă până când valul cinci va lovi România, iar estimările sunt îngrijorătoare. Cu 60 la sută din vârstnici și bolnavi cronic nevaccinați, cu măsuri de carantină mai degrabă ignorate, cu o parte din populație coronasceptică și fără certificat verde, România are toate șansele să se confrunte cu o situație similară celei din valul patru.



ADRIANA PISTOL, șefa Centrului de Boli Transmisibile din INSP: Este posibil ca maximumul atins în valul anterior să fie atins mult mai repede, în 31 de zile. Nu înseamnă neapărat că vom avea aceste 25.000 de cazuri, ele s-ar putea să fie mult mai multe decât atât. Dacă după primele săptămâni, certificatul Covid ar fi fost introdus, toată panta nu ar mai exista.



Experții estimează că, în scenariul cel mai pesimist, 1.500 de paturi de terapie intensivă vor fi ocupate în 20 de zile. Că situația începe să se înrăutățească o arată și cifrele, în creștere de la o zi la alta. Au fost înregistrate aproape 1.300 de cazuri în 24 de ore, cu peste 10 la sută mai multe decât în ziua anterioară. Și 33 de decese. Iar temerile specialiștilor se adeveresc.



La Iași, în două zile s-au raportat cazuri cât într-o săptămână, iar polițiștii au descoperit că trei persoane implicate într-un accident rutier ar fi trebuit să stea, de fapt, în carantină.



DIANA CIMPOIEȘU, medic-șef UPU SMURD Iași: În ultimele zile am constatat că au ajuns din nou cazuri severe de Covid-19, cu necesar de oxigen, cu afectare CT cu proporții mari, 60-80 %, sunt pacienți tineri, marea majoritate a lor veniți din alte țări.



Certificatul verde ar fi putut face mai ușor de gestionat valul cinci, dar, cel mai probabil, nu va fi aprobat prea curând.



ALEXANDRU RAFILA, ministrul Sănătății: Este o măsură pe care am fi vrut să o luăm, chiar dacă temporar în România, astfel încât să gestionăm mai bine acest val cinci, încât să evităm trei lucruri majore: un lockdown, închiderea școlilor și un număr cât mai mic de decese.

Premierul NICOLAE CIUCĂ: În momentul de față există o ordonanță de urgență în Parlament și un proiect de lege în Parlament. Ca atare, până ce nu se finalizează unul dintre ele, decizia a urmat să fie luată în funcție de situație. Săptămâna aceasta nu cred că mai poate să fie adoptată. Parlamentul a intrat în vacanță parlamentară.



EMILIAN POPOVICI, vicepreședinte, Societatea Română de Epidemiologie: Din păcate, a fost şi este această ezitare faţă de introducerea certificatului verde, care s-a văzut ce putere dinamizatoare a avut atunci când s-a ajuns şi la noi la peste 100.000 de imunizări pe zi, doar fiind certificatul verde în curs de votare în Parlament.



Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat că va fi intensificată testarea populației. Medicii de familie vor putea face teste rapide și vor exista centre de testare și evaluare în toate județele. În plus, tratamentele antivirale vor putea fi luate și acasă, pentru a nu aglomera spitalele. Alexandru Rafila promite că în ianuarie vor veni în România și medicamente de ultimă generație, folosite acum în Israel.

