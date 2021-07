România, sub cel mai fierbinte val de caniculă. Temperaturi de peste 40 de grade la umbră

România fierbe sub cel mai puternic val de caniculă din acest an. Iar de mâine, arșița va fi și mai fierbinte. În șapte județe din sud și în Capitală temperaturile vor urca la 40 de grade la umbră. Iar aerul va fi irespirabil. Meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu pentru joi, vineri și sâmbătă. În București, autoritățile au anunțat măsuri speciale. Căldura extremă este dublată de vijelii în mai multe județe, aflate sub cod portocaliu și cod galben. În Bacău, Botoșani și Iași au fost emise și avertizări imediate de cod roșu de furtuni.