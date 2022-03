România, pe primul loc în UE la numărul de decese în accidente rutiere, raportate la populație. Care sunt primele măsuri pe care autoritățile le-ar putea lua

La fiecare milion de locuitori, România pierde aproape o sută. În fiecare an. Și numai în accidente rutiere. Cu această cifră, țară noastră și-a adjudecat primul loc în sumbrul clasament în Uniunea Europeană. Multe dintre decese pot fi prevenite cu măsuri luate și de alte state, chiar și cu infrastructura pe care o avem, cred specialiștii. Spre comparație, Suedia are 18 morți pe an, în urma unor accidente, la un milion de locuitori.