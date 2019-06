România, față în față cu criza de la Chișinău EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Oficialii de la Bucureşti se alătură poziţiei Uniunii Europene de a recunoaște legitimitatea Parlamentului de la Chişinău, care a numit, de altfel, noul executiv.

Aceasta este şi poziţia asumată de preşedintele României.

Cu o zi în urmă, Teodor Meleşcanu se pronunţase pentru ideea alegerilor anticipate, scenariul pus pe agendă de Vlad Plahotniuc. Declaraţia se pare însă că era doar una personală, nu oficială.

"Având în vedere evoluțiile recente de pe scena politică a Republicii Moldova, inclusiv formarea unei noi coaliții guvernamentale și a unui nou guvern de către Parlamentul Republicii Moldova, democratic ales la scrutinul din 24 februarie 2019, România, ca partener strategic al Republicii Moldova, consideră că, într-un stat democratic, voința cetățenilor, exprimată prin vot și reflectată în configurația politică a Parlamentului, este singura care asigură un proces politic legitim, bazat pe dialog". (Sursa: Ministerul Afacerilor Externe)

Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe: "Ieri după-amiază am organizat o întâlnire cu principalii actori politici, în care am căutat să găsim o modalitate prin care să ne exprimăm foarte coerent poziția noastră. În ceea ce privește discuția pe care am avut-o, discuția liberă cu dvs., ea a fost scoasă din context".

Viorica Dăncil, premierul României: "Cred că unii s-au grăbit cu declarațiile, am făcut o comisie la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, din care fac parte toți factorii de decizie și vom veni cu o poziție comună, o poziție de țară".

Şi opoziţia din România susţine guvernul Maiei Sandu.

Ludovic Orban: PNL susține formațiunile conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase în Republica Moldova

Situaţia din Republica Moldova va fi dezbătută într-o şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, au decis Birourile permanente reunite ale celor două camere.

