Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, că la finalul întâlnirii cu președintele Republicii Polone, Andrzej Duda o declarație comună care reflectă evaluările și obiectivele comune pentru consolidarea securității euroatlantice.

În primul rand trebuie sa consolidăm flancul estic al NATO (...), în al doilea rând este necesar să ne asigurăm că ne îndeplinim individual cât mai bine angajamentele luate pentru consolidarea capabilităților NATO și să realizam pași concreți în ceea ce privește împărțirea echitabilă a responsabilităților (...). În al treilea rând. am reafirmat angajamentul pentru proiectarea stabilității dincolo de teritoriul aliat, NATO nu este izolat. (...) În al patrulea rând, am reiterat sprijinul acordat abordării actuale a NATO față de Rusia așa cum s-a decis la summit-urile din Tara Galilor și de la Varșovia. În ala cincilea rând am evidențiat rolul parteneriatelor NATO și a politicilor ușilor deschise.

